Il professor Francesco Bosco entra a far parte dello staff medico del Sorrento Calcio, ecco il comunicato

La squadra calcistica del Sorrento ha ufficializzato l’arrivo nello staff medico di Francesco Bosco, un professionista dall’indiscusso valore. Ecco il comunicato apparso sui social: “Il Sorrento è orgoglioso di annunciare un importante ingresso nello staff medico-riabilitativo rossonero. Dopo le esperienze passate, alla corte del Paris Saint German, Juventus e Chelsea, il dottor Francesco Bosco collaborerà con il club costiero. Già docente presso l’Università di Parma, il professore Bosco sarà a stretto contatto con lo staff medico rossonero, occupandosi della gestione e del recupero dei calciatori infortunati. Nato a Castrovillari, specializzatosi nel 2017 a Zurigo presso la scuola della FIFA in Football Medice, Francesco Bosco rappresenta uno dei più alti esperti del settore in Europa nell’ambito degli atleti infortunati. ricordiamo che il prof. Bosco da settembre 2016 partecipa con frequenza costante alla Medical Commission Fifa Rehabilitation Sports, nonostante la giovane età, la sua professionalità e l’amore verso il suo lavoro, lo stanno portando ad ottenere dei brillanti risultati e continui successi professionali in ambito sportivo”.