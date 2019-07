Procida (NA). Chiaiolella. Realizzato lo scivolo per accedere alla spiaggia libera adatto per le persone con disabilità.

Articolo di Maurizio Vitiello – Realizzato lo scivolo per accedere alla spiaggia libera adatto per le persone con disabilità.

Venerdì scorso è stato completato lo scivolo per accedere alla spiaggia della Chiaiolella.

Ne ha dato notizia l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rossella Lauro: “Una giornata piena, densa di emozioni forti, importanti. Il percorso nato nel 2015 con il prof. Raffaele Brischetto della Uildm Giovanni Nigro Arzano è cresciuto, si è ampliato e continua a dare i suoi frutti attraverso un lavoro corale. E’ stata realizzata la prima struttura programmata nel PEBA (Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche). Lo scivolo di accesso alla spiaggia è stato aperto, testato e super fotografato. Era un intervento che si doveva all’isola. Proposto dalla cittadinanza, era impegno dell’amministrazione comunale portarlo a compimento. Quando si parla di abbattimento di barriere architettoniche si pensa quasi sempre a opere pubbliche; è vero, ma in parte. Oggi la spiaggia tra i due stabilimenti balneari, il Sunset Beach e la Capannina, diventa luogo di inclusione, in cui tutti potranno accedere con semplicità a un arenile libero. Ringrazio tutte le persone e i professionisti che con impegno hanno seguito e si sono dedicati al Progetto, affinché l’opera venisse realizzata in modo preciso rispettando tutte le prescrizioni. Il Direttore dei Lavori Alessandro Scotto di Galletta, la ditta esecutrice (Donato Di Palo) e gli operai si sono appassionati a quest’opera. Ma non finisce qui, perché la prossima settimana il neo Assessore Lucia Mameli completerà il percorso fino alla battigia installando delle pedale che agevoleranno il passaggio delle carrozzine sulla spiaggia. Insieme si può … sempre!”.

Il Sindaco Raimondo Ambrosino ha commentato: “A Procida, in qualsiasi posto tu sia, percorri poche centinaia di metri e stai a mare. Oggi abbiamo contribuito a rendere le nostre spiagge un po’ più accessibili, per tutti. Impegno mantenuto, con un progetto finanziato dal bilancio comunale. Sono contento di aver potuto investire delle risorse per la Chiaiolella, un quartiere che continua a mantenere la storica vocazione turistica. La pedana sarà completata da una passerella sulla spiaggia che renderà più agevole arrivare in acqua.”

L’Assessore Lucia Mameli ha precisato: “Una spiaggia senza barriere, un accesso consentito a tutti. L’autonomia di muoversi e … il senso di grande libertà.”

Il Prof. Raffaele Brischetto a nome della UILDM ha pubblicato sulla pagina facebook dell’Associazione ha sottolineato: “L’Uildm Giovanni Nigro Arzano, Ischia e Procida, Raffaele Brischetta sono lieti di ringraziare l’amministrazione comunale, Dino Ambrosino, Rossella Lauro, Nico Granito, e Lucia Mameli, perché anche grazie al nostro modesto contributo di proposta e incontri periodici è stato realizzato un progetto ambizioso e di civiltà. Il PEBA piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche si sta materializzando.

La manifestazione di Ischia del 2016 con il progetto IO SONO FILIPPO coordinato da UILDM CICCIANO, Uildm Giovanni Nigro Arzano, Ischia e Procida, Club Lions e Sezione Rotary di Ischia ha dato l’inizio al miglioramento della nostra vita quotidiana. Avanti così”.

Quindi, novità interessante a Procida.

Maurizio Vitiello