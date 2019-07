IL PRIMO GIORNALINO ALLA BAIA DI PUOLO A MASSALUBRENSE CREATO DA AMELIE D’ESPOSITO

#POSITANONEWSYOUNG

#ILPRIMOGIORNALINODIPUOLO

a cura di Amélie D’Esposito

A Massalubrense – Baia di Puolo

Una bambina di 6 anni crea con la fantasia e l’aiuto del papà informatico Alessandro un giornale di curiosità estive. L’informazione web da spazio al primo cartaceo sulla spiaggia per piccoli e grandi. Tante signore comprano le copie per leggere sotto il sole le ultime news scoperte da una giornalista in erba che da forza al gioco e alla bellezza unica della nostra terra.