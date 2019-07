Si e’svolta con successo la IX Edizione del Premio Sinfonie d’Autore, evento orami consolidato in Campania, complice lo sfondo naturalistico della Costa d’Amalfi, la cornice suggestiva dell’anfiteatro di Maiori e i delicati temi affrontati: lotta alla discriminazione e al bullismo, inclusione nel mondo del lavoro di ragazzi diversamente abili e prevenzione nelle scuole. Un’edizione che ha “smosso le coscienze” dei presenti e ha visto coinvolte molte personalita’ del mondo dello spettacolo quali Cristina Donadio in arte “Scianel”, il musicista Antonio Onorato, l’astro nascente Ludovica Nasti (serie rai l’Amica Geniale), il regista Fabio Massa, la cantante the Voice Claudia Megre’ e il Campione partenopeo Patrizio Oliva. Il tutto a supporto di Associazioni di volontariato molto attive sul territorio quali Trame Africane Onlus, Donation Italia, Vola Onlus, La Bottega dei Semplici Pensieri. La Conduzione affidata a Veronica Maya e l’organizzazione e la direzione artistica di Luana Ferraioli, da sempre molto attenta a tematiche sociali. Sul palco modelle in carrozzella per La Maison Impero by Luigi Auletta e la Bottega di Brunella, una Testimonial d’eccezione per il Beachwear targato Luisa Positano, la statuaria modella serba Vanja Josic, Madre Natura Ciao Darwin.