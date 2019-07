Praiano, si presenta il nuovo direttivo del Forum dei giovani

Il nuovo direttivo del Forum dei Giovani di Praiano si presenta. Dopo le elezioni svolte lo scorso aprile, il Forum illustra le attività a cui prenderanno parte in questi mesi (o quelle in corso di svolgimento), facendo conoscere i suoi membri. Ecco il post pubblicato dall’associazione:

Salve a tutti!

Ci presentiamo: siamo il nuovo direttivo del Forum dei giovani di Praiano.

Ci siamo insediati nell’Aprile di quest’anno. Sfortunatamente finora non avete sentito nostre notizie poiché per adesso siamo stati occupati nel lavoro e lo studio.

Ci daremo da fare per metterci in moto il prima possibile!

In questi mesi iniziali abbiamo preso parte ad alcuni progetti data la loro imminente scadenza: lo scambio interculturale Erasmus+ “Make It Local!” organizzato insieme all’associazione Acarbio Costiera Amalfitana; l’incontro informativo per le elezioni europee, (per responsabilizzare, in via del tutto apartitica, sul voto politico); infine, il progetto Birra Ravello Cups, ancora in corso, di cui vi parleremo a breve.

Abbiamo molti altri progetti in cantiere, e ci aspettiamo il vostro contributo sia in termini di idee che di fatti!

Riponiamo molta fiducia nel vostro aiuto e nell’aiuto dell’istituzione comunale, che già si è mostrata vicina e disponibile.

Da parte del consiglio direttivo: Angelo Aiello, presidente; Nadia Cuccurullo, vicepresidente e segretario; Anna Fusco, tesoriere; Ivan Luca Galani, Costanzo Avitabile, Simone Aiello, Erminia Ferraioli consiglieri.

La giunta: Angelo, Simone, Erminia, Costanzo, Ivan.