Praiano, in ricordo di Antonio Sarno

Praiano. Il ricordo commovente di Elide Vuolo per la scomparsa del suocero Antonio Sarno.

“Caro Antonio, anche tu come mio padre sei andato via prematuramente lasciando un vuoto incolmabile nella mia vita, non ho parole per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, hai saputo riempire i miei giorni vuoti e tristi dopo la perdita del mio caro papà, mi hai aiutata a portare l’azienda avanti con la tua esperienza e dandomi ottimi consigli qual’ora ne avevo bisogno, eri sempre pronto ad accontentarmi ad ogni mia richiesta, eri diventato il mio punto di riferimento per ogni mia esigenza. Ti porterò per sempre nel mio cuore e nei miei pensieri, i giorni che verranno senza di voi saranno per me un dolore che a parole non so spiegare!”.