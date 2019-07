Praiano. Pace fatta tra l’ex sindaco Gagliano e l’Onorevole Cirielli. E’ bastata una stretta di mano dopo 8 lunghi anni.

Dopo otto lunghi anni l’ex sindaco di Praiano il dr. Salvatore Gagliano e l’On.le Edmondo Cirielli con un intervento personale hanno finalmente chiarito. Ieri, infatti, si è conclusa, con una stretta di mano, la vicenda processuale che ha visto lungamente contrapposti i due uomini politici, dal 2011 ad oggi, e che vide condannato per diffamazione l’On.le Cirielli all’esito del giudizio di primo grado nell’aprile del 2018 .

Ieri , la Corte d’Appello di Salerno, presenti gli avvocati delle parti avv. Antonio Zecca e l’avv. Marco Salerno, ha preso atto dell’intesa tra gentiluomini intervenuta e processualmente cristallizzata in una remissione di querela del Dr. Gagliano, dichiarando il non doversi procedere.

La vicenda del lontano 2011, vide l’onorevole Cirielli, in occasione della presentazione della lista del “Polo delle Libertà, Principe Arechi” avvenuta presso il Grand Hotel Salerno, arrecare offese gratuite nei confronti dell’ex sindaco di Praiano, alla presenza di giornalisti e nel corso di un’intervista televisiva, con affermazioni riportate successivamente anche dai quotidiani, tra cui «Gagliano ha lasciato il PDL dopo che il PDL lo ha sfamato».

In quei tempi Gagliano era candidato alla carica di Sindaco a Salerno.

L’ex consigliere regionale ed ex primo cittadino di Praiano considerò da subito eccessive ed offensive le frasi sul suo conto, intraprendendo un’azione giudiziaria in sede penale per vedere salvaguardata la propria onorabilità.