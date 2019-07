Uno spettacolo indegno per i turisti. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle Praiano, nonché gruppo di minoranza al consiglio comunale. Con una ricca documentazione fotografica, i pentastellati fanno emergere angoli del paese in stato di incuria, che rispecchiano tutt’altro rispetto all’immagine fornita ai turisti, con rifiuti all’aria aperta, parapetti e corrimano assenti o arrugginiti.

“Un paese affacciato sul Mare, un paese che vive del turismo legato al Suo Mare e quindi alle Sue Spiagge, alle Sue Cale ai suoi caratteristici Borghi, – scrive il M5S nel post su Facebook – un paese che se fosse guidato da una maggioranza che avesse quantomeno un pó più di attenzione, ma ci viene addirittura da dire, un pó di senso della Vergogna, (perché di Vergogna si tratta) non si sognerebbe mai e poi mai di presentare quelle che dovrebbero essere il suo fiore all’occhiello e cioè le sue 2 spiagge nelle condizioni in cui versano, tutto questo nonostante i quasi 600.000€ di imposta di soggiorno, pagati da chi crede di arrivare in uno dei posti più belli del mondo ed invece trova uno spettacolo indegno ad aspettarlo.

Nelle foto che trovate allegate, potete giudicare voi stessi lo stato in cui versa Marina di Praia oggi Martedì 9 Luglio 2019,la Gavitella purtroppo è messa molto peggio…ma con questa maggioranza al peggio non c’è mai fine!!!”