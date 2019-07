Praiano, Costiera amalfitana. Mesi fa, in pieno inverno, chiedemmo informazioni all’Ufficio Tecnico in merito alla situazione dissestata della Gavitella, in particolare su come si intendesse procedere per rimuovere lo scoglio davanti alla “sciulia”. Dopo due mesi, il Responsabile dell’ Ufficio Tecnico, arch. Gaetano Casa, ha risposto di essere in attesa di indicazioni da parte dell’Amministrazione per risolvere la problematica da noi segnalata. Ad oggi sono trascorsi 6 mesi, a quanto pare l’indicazione non è ancora arrivata, in quanto lo scoglio è ancora al suo posto e le condizioni della Gavitella continuano ad essere disastrose, a danno di turisti e cittadini che la frequentano. Il Sindaco ha sempre affermato che il Comune di Praiano ha le risorse ma non può spendere per ostacoli burocratici. Vorremmo sapere qual è in questo caso l’ostacolo burocratico per il quale non è possibile rimuovere la roccia, visto che non ha nemmeno chiesto all’arch. Casa ausilio per risolvere il problema.

alla Praia la situazione è molto peggio, a partire dal deposito pescatori, con consegna lavori a dicembre 2015 e ad oggi ancora chiuso. Forse si aspetta che deperisca per chiedere altri fondi ? Ricordiamo che poi sono i cittadini a dover restituire parte di quei soldi che vengono spesi male.