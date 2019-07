Praiano festeggia i 50 anni di sacerdozio di Don Luigi Amendola

Praiano festeggia quest’oggi i 50anni di ordinazione sacerdotale del proprio amato parroco Don Luigi Amendola. Un intero paese si prepara quindi a celebrare con gioia San Luca Evangelista, Santo Patrono del Paese confinante con la nostra Positano e Don Luigi Amendola, che regge la parrocchia da circa quarant’anni ed è un riferimento spirituale ed umano per tutta la comunità praianese. L’anniversario del sacerdozio si celebrerà stasera nella Chiesa di S. Luca alle ore 19.30 nel corso della Santa Messa, presieduta da Monsignor Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni. La celebrazione eucaristica culminerà in un momento di festa comunitaria. Auguri a Don Luigi per il suo anniversario di sacerdozio da tutta la redazione di Positanonews!