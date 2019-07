Praiano Evitata Tragedia. Donna di Agerola travolge auto con persone del posto

Praiano , Costiera amalfitana . Incidente che finisce bene, poteva accadere una catastrofe.

Donna di Agerola A.G. alla guida della sua vettura , che sbanda a causa dell’alta velocità ed invade la corsia opposta.

Dall’altro lato si trovava in marcia una famiglia del posto in auto , che è stata travolta in pieno.

Poteva essere una catastrofe.

Allertati i soccorsi del 118, sembra che non ci siamo lesioni grave.

In auto c’erano due bimbi non superiore ai 12 anni.

Si premuse il Tasso alcolico, della donna Superava il limite consentito dalla legge.

Chiediamo che ci siamo più controlli ingiro per salvaguardare la nostra vita è quella dei nostri figli.