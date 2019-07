Praiano: “Ciao Mamma!” Un ricordo a Petronilla Amendola da parte della figlia Maria Angela.

Sono trascorsi tre anni da quando la signora Petronilla Amendola Rispoli, di Praiano, ha lasciato questo mondo e la figlia Maria Angela desidera che il ricordo della sua Mamma non cada nell’oblio, ma sia luminoso nella mente e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, amarla, apprezzarla per la sua infinita disponibilità, generosità ed amabilita’.

A Mamma Petronilla è stata dedicata la Santa Messa delle ore 6:30 di questa mattina, 26 luglio 2019, officiata da Don Riccardo, nella chiesa di Sant’Anna in Gaeta-Latina.