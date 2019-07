Praiano, caos via mare e problemi alle spiagge

A Praiano sbarcano le Vie del Mare, ma non mancano i problemi alle spiagge. La Gavitella ormai è rimasta senza spiaggia libera, ed alla Praia c’è caos in mare per la presenza di boe con barche attraccate ovunque. Le stradine che collegano il paese con i principali arenili, sono da sistemare e come ha denunciato il Movimento Cinque Stelle in questi giorni, l’amministrazione non ha chiare le idee sul come si amministra un paese, che fa del turismo il suo volano economico. Inoltre, non si conta il grave danno che si arreca ai cittadini in termini di vivibilità delle risorse territoriali, il che è gravissimo.