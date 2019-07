Praiano by night mega rissa con caschi in faccia al parcheggio di Furore. Serata movimentata in Costiera Amalfitana dove tre giovani, intenti a voler divertirsi e mangiare a sbafo in Costiera amalfitana. I tre furbetti, dopo essere andati via senza pagare, volevano fare la medesima cosa nel parcheggio a Praia (zona però di Furore) dove si trovava la vettura, per non pagare . Qui è scoppiata una rissa che ha coinvolto otto persone.

Necessario l’intervento di 5 ambulanze per trasportare i feriti all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello di cui uno colpito in faccia da un casco.

Gli aggressori sono scappati prima dell’arrivo dei carabinieri, che ora stanno indagando anche grazie all’aiuto delle videocamere di sorveglianza. Ad avere la peggio i parcheggiatori