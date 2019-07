Praiano, Amalfi e Positano aderiscono al PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) . Salvatore Cimmino “Risultato importante”

Praiano, Costiera amalfitana. Importante incontro al Comune di Praiano con i rappresentanti di Positano ed Amalfi , promosso da Salvatore Cimmino, un esempio per tutti di come la disabilità non possa fermare nessuno nell’ottenere tutti i risultati nella propria vita, dalle traversate a nuoto per i mari, alla lotta per la conquista per i diritti per i disabili, per tutti, sostenuta anche dall’associazione Posidonia , alla quale crediamo molto. Riceviamo e pubblichiamo da Salvatore un resoconto dell’incontro

Nel corso della vita può accadere di doversi confrontare con le fragilità e con le malattie, nostre o dei nostri cari, ed è per questo che sarebbe opportuno, per un futuro migliore e più sereno, immaginare e contribuire a creare una società senza barriere, né fisiche né mentali né tanto meno sociali. E’ importante capire nel profondo che la disabilità non deve più rappresentare un fatto privato, a carico della singola persona, ma piuttosto una realtà di cui è necessario che la collettività, per intero, si faccia carico. Disabile quindi, vorrei che tutti lo comprendessero, non è la persona ma è l’ambiente nel quale si trova a vivere. Sono consapevole delle enormi difficoltà di fare affermare, nel nostro paese, i Diritti delle persone con disabilità. Sono consapevole della grande complessità di mettere il tema disabilità all’ordine del giorno nell’agenda della politica del nostro Paese. Sono altrettanto consapevole che l’adesione al PEBA, (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), del Comune di Massa Lubrense, il primo in Campania, e a breve dei Comuni di Positano, Praiano e Amalfi costituirà un positivo precedente ma so anche che non sarà sufficiente finché non aderiranno tutti i comuni d’Italia, eliminando finalmente tutte le barriere che impediscono l’esercizio del diritto alla mobilità, all’istruzione, al lavoro, in una parola il diritto di Cittadinanza. Per tutto questo sono molto grato ad Antonio Mosca, (Assessore all’Urbanistica del Comune di Massa Lubrense), Anna Maria Caso, (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Praiano), Antonino Di Leva, (Assessore allo Sport e alla Pubblica Istruzione del Comune di Positano) e Francesco De Riso, (Assessore allo Sport del Comune di Amalfi), in rappresentanza dei rispettivi Comuni per l’enorme disponibilità dimostrata, nel corso dell’incontro del 13 luglio scorso e per l’impegno a rendere accessibili le meraviglie, uniche al mondo, presenti nella bellissima Costiera Amalfitana. Nell’attesa di incontrarci nuovamente, agli inizi di settembre ad Amalfi, i rispettivi Consigli Comunali daranno seguito al nostro fruttuoso incontro con una delibera di Giunta finalizzata alla redazione del PEBA con la fondamentale consulenza dell’Associazione Luca Coscioni. Questo importante risultato sarà presentato nel corso di un convegno che si terrà, grazie all’impegno degli On. Umberto Buratti e Lisa Noja, alla Camera dei deputati il prossimo settembre. Nel corso di quest’incontro presenteremo la prossima tappa – XVI – del progetto A Nuoto nei Mari del Globo, da Massa Lubrense ad Amalfi con tappa a Positano e a Praiano che, con la fondamentale collaborazione delle istituzioni insieme alla società civile, si terrà dall’11 al 13 ottobre prossimo.