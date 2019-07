Praiano altro incidente il 2 luglio da Che Bontà con macchina in sosta

Praiano, Costiera amalfitana. Riceviamo in questo momento telefonata da titolare di Che Bontà di Agerola una buonissima attività diPraianoPer evitare confusioni con l’articolo di questa mattina che faceva riferimento a un incidente avvenuto di notte ci fa sapere che il 2 luglio a mezzogiorno, quindi 2 giorni fa c’è stato altro incidente che li riguardava con auto ferma e non sono intervenuti i carabinieri, quindi non riguarda loro, una precisazione superflua forse, ma la gente fa confusione. In questo periodo ci sono incidenti tutti i giorni e quello descritto oggi per stanotte non riguarda loro che ne hanno fatto senza colpa uno due giorni fa, riferendo che era per una macchina in sosta, ma non abbiamo capito altro. Quello che è grave più che l’incidente, è i tanti incidenti, è il caos traffico che da Positano ad Amalfi blocca anche le ambulanze.