Positano, Vito Casola auguri per i primi 40 anni. White party con i Lucibello Boat per il “Principe”. A grande richiesta gli auguri a Vito, quaranta anni festeggiati in barca, con l’organizzazione impeccabile dei Lucibello. Festa grande nella perla della Costiera amalfitana, fra il golfo di Amalfi e Capri per Vito un bel modo per festeggiare. Auguri.