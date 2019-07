Positano, via al progetto “Benessere giovani”

Grandissima soddisfazione per il progetto “Blue Magazine“, organizzato dall’Associazione Marevivo delegazione Campania, in sinergia con il comune di Positano e Positanonews.

Un progetto, della durata di 2 anni, che si pone come obiettivo quello di rendere note e divulgare le problematiche legate all’ambiente, ma anche di valorizzare i beni del territorio, scoprire le risorse naturali e di instaurare una coscienza civile nei bambini e negli adulti. “Blu Magazine” è uno spazio di incontro, aggregazione, confronto e crescita che include un sistema di laboratori di apprendimento e stage progettati e gestiti dall’associazione giovanile e dall’azienda in collaborazione con il comune di Positano.

Difatti, il tutto è incentrato su tre grandi linee di intervento: Lavoro-il terzo settore, Ambiente-la biodiversità, scienza e tecnologia-Blue tg. I laboratori saranno di diverso tipo: percorsi di sostegno ed accompagnamento finalizzati alla creazione di imprese sociali innovative per attività inerenti il turismo, nonché attivazione dei corsi d’inglese. Attività finalizzate alla crescita personale e all’integrazione sociale dei giovani su temi importanti come la legalità, cittadinanza attiva, tutela dell’ambiente, partecipazione collettiva volta alla ricostruzione dell’identità di luoghi e comunità. Saranno, inoltre, istituiti degli Info-point nel Comune di Positano per promuovere le attività di educazione ambientale, turistiche, artistiche e culturali, offrendo una serie di servizi agli abitanti del luogo ed ai visitatori.

Dei laboratori capaci di fornire ai giovani le giuste abilità che potrebbero indirizzare al meglio le loro scelte di vita.

Una splendida iniziativa che consentirà di creare una sinergia tra ragazzi e territorio. Sicuramente un ruolo cruciale verrà svolto dalla redazione Positano News: verrà sviluppato, infatti, un percorso di stage formativi presso la nota testata giornalistica rivolto ai giovani disoccupati tra i 14 ai 35 anni, utile all’apprendimento di specifiche competenze in materia giornalistica ed in particolare con attenzione alle tematiche del mare, dal punto di vista non solo ambientale, ma anche economico, produttivo, conoscitivo e di tutela. Saranno realizzati a riguardo articoli, video ed altri contenuti svolti dai ragazzi riguardanti dette tematiche ambientali e culturali del territorio. Inoltre, grazie alla collaborazione di Positano News, sarà realizzato un “Bio Tg” dai partecipanti al progetto, a carattere periodico, per raccontare le antiche tradizioni locali, le storie dei mestieri del mare, le caratteristiche naturali del territorio.