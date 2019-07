Positano, vacanze per la leggenda del Liverpool Jamie Carragher

Dopo Serge Gnabry, Positano è meta di vacanza anche per la leggenda del Liverpool Jamie Carragher. L’ex roccioso difensore britannico ha scelto la città romantica per moglie Nicola, come testimonia una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. Carragher oggi è un commentatore televisivo, che collabora con Sky Sport inglese, ma da calciatore detiene il record di presenze con la maglia dei Reds nelle competizioni europee, ben 150. Con il Liverpool ha giocato l’intera carriera, dal 1996 al 2013, vantando oltre 500 presenze e vincendo 2 coppe d’Inghilterra, 2 coppe di Lega inglesi, 2 Community Shield, una Coppa UEFA, 2 Supercoppe UEFA e una UEFA Champions League nel 2005, nella finale di Istanbul contro il Milan di Ancelotti. In Nazionale inglese ha partecipato agli Europei 2004 e ai Mondiali 2006 e 2010, scendendo in campo trentotto volte.