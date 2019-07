Positano, vacanze in Costiera per la modella Shay Mitchell

Positano. Il periodo estivo porta tanti personaggi famosi in Costiera Amalfitana, per ammirare le bellezze di un posto fantastico. A Positano si trova Shay Mitchell, la bellissima attrice e modella canadese, che ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae su una barca.

L’attrice comincia la sua carriera dai 18 anni e la sua prima apparizione in una serie televisiva avviene in Degrassi: The next generation, per poi comparire in alcuni spot pubblicitari. Nel novembre 2009 prende parte alla serie televisiva Pretty Little Liars nel ruolo di Emily Fields. La serie ebbe molto successo tant’è che andò in onda per 7 stagione e raccontava la storia di quattro adolescenti la cui vita era minacciata costantemente da una persona ”anonima”. Successivamente le viene affidato un ruolo nel film Mother’s day e nel 2018 prende parte alla serie televisiva You e assume un ruolo da protagonista nel film L’esorcismo di Hannan Grace.