Positano ha un teatro stabile. Oggi è una giornata storica. Ci scrive il direttore del Teatro Festival

Riceviamo questo saluto dal direttore del Positano Teatro Festival, Gerardo D’Andrea, molto orgoglioso dell’evento ed emozionatissimo per la prima rappresentazione teatrale di stasera con Antonella Morea e per la consegna del Premio Annibale Ruccello a Renato Carpentieri.

Caro direttore, sono felice di dare ai positanesi e ai turisti il benvenuto alla XVI edizione del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello, che si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto. La novità di quest’anno è: POSITANO HA UN TEATRO STABILE. Vale a dire l’Anfiteatro di piazza dei racconti, dove dall’inaugurazione del 26 luglio per 8 giorni di seguito e fino all’8 agosto, si terranno otto spettacoli diversi in cui si esibiranno compagnie molto importanti del panorama teatrale italiano. Non va dimenticata comunque una serata dedicata al TEATRO CHE VERRA’ in cui si esibiranno tre giovanissimi autori contemporanei. Inoltre ci sarà, come sempre, la sezione itinerante che toccherà nell’ordine: La Garitta, Nocelle, Montepertuso, Liparlati e la Chiesa Nuova. In quest’ultima località alla fine dello spettacolo, ci sarà una sorpresa alla quale sono tutti invitati.

Voglio augurare all’Anfiteatro di Positano, una vita continua, lunga e piena di meravigliose proposte artistiche per la gioia di tutti. Ricordo che l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotare il posto occorre telefonare al n. 0898122535 dalle 9,30 alle 12,30 oppure al n. 38049306 dalle 14,00 alle 18,00.

Ringraziando per l’ospitalità, ti saluto caramente. Gerardo.