Positano. In questa prima e calda domenica di luglio il mare della città verticale è animato da tantissime imbarcazioni, fra le quali spiccano i numerosi yacht di lusso che da sempre scelgono la costiera amalfitana per i loro tour estivi. Veramente tantissimi al punto che diventa difficile riconoscerli tutti. Eccone solo alcuni: Jomar, Rosely, Princess Iluka, Lady Marcel, My Odyssey, Panthalassa. Ma questi sono solo una minima parte e basta guardare la foto per rendersene contro. Sono imbarcazioni che sostano nelle acque davanti Positano per poi continuare il loro percorso verso altri luoghi d’incanto, come Amalfi e Praiano, oppure la penisola sorrentina. Ogni giorno nello specchio d’acqua positanese si contano almeno una ventina di yacht e questo consacra la nostra città e la costiera amalfitana come una tra le mete più ambite del turismo di lusso grazie alla bellezza unica dei suoi paesaggi.