Un gesto compiuto in pieno giorno a Positano, che lascia molta perplessità. Un video pubblicato sul gruppo Facebook “Problematiche Positano”, segnala un caso di abbandono di rifiuti all’ingresso di una struttura ricettiva, avvenuto per mano di turisti. Nel filmato (sotto) è possibile vedere tre ragazze e un ragazzo, che si accertano di non essere osservare per lasciare le buste davanti all’uscio della struttura. “Ecco qua, bravi bravi” – commenta la persona che ha registrato quelle immagini da un monitor. La cascata di commenti al post, oltre all’indignazione, fanno arrivare comunque qualche utile suggerimento per combattere tale fenomeno, che mette in difficoltà le località turistiche nel periodo stagionale, quando i non residenti non sono informati sulle modalità di conferimento dei rifiuti utilizzate nei luoghi delle vacanze, oppure cercano semplicemente di scaricare il fardello dei rifiuti giornalieri in maniera furbesca: campagne di informazione, che partono dalle strutture turistiche e insegne informative sono solo alcune delle proposte degli utenti.