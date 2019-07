Torna nella rada di Positano Al Mirqab, lo yacht di lusso che aveva fatto tappa nelle acque della città verticale ad agosto 2018. L’imbarcazione è stata costruita nei cantieri Peters Schiffbau Wewelsfleth in Germania ed è tra le più grandi del mondo. Il panfilo appartiene allo sceicco Hamad bin Jaber Al Thani, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar. Le sue linee sono nate dall’ispirazione del progettista di Kusch Yachts, mentre l’interior design è frutto della fantasia di Andrew Winch. Forbes Magazine l’ha giudicato come uno dei più bei panfili del 2008, infatti la sua apparizione di fronte al paese verticale ha catalizzato tutte le attenzioni su di sé. Lo yacht di lusso è lungo 133 metri e conta cinque appartamenti più la Vip suite, destinata al proprietario. La bellezza degli interni è sublime, come solo un’opera d’arte poteva meritare. Incredibile la dotazione. Non manca neppure la piazzola di atterraggio degli elicotteri.

