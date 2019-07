Positano, top model e organizzatori di sfilate su un lussuoso yacht: cosa bolle in pentola?

Diverse top model di fama mondiale e organizzatori di sfilate di moda sono attualmente su un lussuoso yacht fermo nelle acque di Positano. Ancora non sappiamo cosa bolla in pentola, facile che si tratti di qualche importante spot pubblicitario. D’altronde, praticamente ogni anni, la perla della Costiera Amalfitana viene scelta come location per spot pubblicitari di grandi marchi della moda.

Appena avremo ulteriori notizie vi aggiorneremo.