Positano. Tentata truffa del pacco ad anziana. Arrestato 20enne di Secondigliano

Nel pomeriggio di ieri i CARABINIERI della Stazione di Positano hanno denunciato 20enne di Secondogliano per tentata truffa ai danni di una anziana.

Intorno alle 13:00 i militari sono stati contattati da una anziana donna, classe 1937, che riferiva di essere stata contattata telefonicamente da un uomo fingendosi il genero le preannunciava l’arrivo di un importante pacco da dover pagare in contanti al corriere.

Fortunatamente però la signora, informata dei pericoli delle truffe, ha declinato l’invito ed ha dato ai militari tutte le informazioni utili.

Immediatamente i Carabinieri si sono portati all’esterno dell’abitazione identificando un giovane sospetto che perquisito, veniva trovato in possesso di un vecchio modello di cellulare e di due pacchi ben confezionati, ma contenenti due scatole di sale, pronti per essere consegnati alla vittima.

Il giovane è stato condotto in caserma per le formalità di rito e deferito a piede libero per tentata truffa.