Positano Teatro Festival, la prima volta all’Anfiteatro di Piazza dei Racconti. Il sindaco De Lucia in sopralluogo

Cresce prepotentemente l’attesa per la XVI edizione del Positano Teatro Festival. L’evento, ricordiamo, partirà questa sera, 26 luglio, e durerà fino al 7 agosto prossimo. La splendida perla della Costiera Amalfitana vedrà sei palcoscenici panoramici, ospitare rassegne letterarie, teatrali e culturali.

Si terrà, inoltre, l’assegnazione del Premio Annibale Ruccello 2019: è l’artista Lino Fiorito l’autore dell’opera del Premio Annibale Ruccello. Il premio sarà consegnato a Renato Carpentieri. Tra i differenti palcoscenici troviamo anche per la prima volta la suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Piazza dei Racconti. Poi ci saranno le location della Piazzetta della Chiesa Nuova, della Piazzetta di Montepertuso, del Belvedere di Nocelle, del Borgo di Liparlati e de La Garitta.

A presentare la rassegna teatrale ci sarà Gerardo D’Andrea, il quale offrirà uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera. Proprio quest’ultimo, insieme al sindaco Michele De Lucia, è in sopralluogo in questi minuti presso l’Anfiteatro di Piazza dei Racconti per assicurarsi che tutto fili liscio questa sera.