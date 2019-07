Positanonews incontra i bambini del Summer Camp. Il Direttore Michele Cinque e la stagista americana Lauren Peters a Positano per giocare e apprendere con i bambini che hanno partecipato al progetto.

Quando un lavoro è svolto con amore e passione i risultati arrivano e sono tangibili. Continua così il successo delle attività estive messe in “campo”, letteralmente, dall’intraprendenza della vulcanica e amorevole Manuela Porrazzo, coadiuvata dall’impeccabile Mister Francesco Cammarota, coordinatori del Positano Summer Camp 2019. Quest’anno i partecipanti potrebbero arrivare addirittura a 50 unità, un numero importante cresciuto di anno in anno.

Patrocinato dal Comune di Positano il Camp estivo offre sempre nuove attività ludiche, sportive e ricreative che permettono ai giovani di utilizzare al meglio il tempo libero che la bella stagione offre.

Il Camp si tiene presso gli edifici della palestra dell’ICS Lucantonio Porzio che, quando non impegnati in attività all’esterno (come il mercoledì alla Lisca di Piano di Sorrento dove i ragazzi si divertono in piscina), ospita i nostri giovanissimi nel migliore dei modi.

Interessante l’attività di disegno pensata da Luca Ricco, collaboratore del Positano Summer Camp, per la festa di Santa Maria delle Grazie a Montepertuso, dove i bambini hanno disegnato la leggenda dell’apparizione della Vergine Maria. I piccoli capolavori sono stati poi esposti nella sede delle scuole materne di Montepertuso, per la gioia dei genitori.

Bellissima anche l’iniziativa di creare un piccolo giornaletto: i bimbi più grandi hanno realizzato un piccolo giornalino che verrà probabilmente distribuito alla fine del campo estivo. Per i più piccoli giochi da tavolo e attività di gruppo come una partita a basket.