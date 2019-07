Positano. Sul guasto al bus interno le mamme chiedono rassicurazioni.

Il trasporto pubblico locale dell Mobility Amalfi Coast copre le tratte interne del paese, il centro con Montepertuso e Nocelle e la linea Positano – Praiano.

Dopo l’episodio della corsa delle 12.20 per Montepertuso – Nocelle, che ha visto un mezzo del trasporto pubblico locale in panne, non poche sono le preoccupazioni per l’utenza.

Una corsia preferenziale in questo momento l’occupano le mamme che affidano a questi autobus i propri figli, soprattutto in questo periodo estivo, per raggiungere il centro dalle varie aree del paese.

Le mamme chiedono innanzitutto sicurezza, e vorrebbero essere rassicurate sul fatto che questi episodi non debbano mai più ripresentarsi.

Tante le persone che transitano su questi pulmini, a volte così numerose da rendere

Considerare il mezzo pubblico come parte integrante del territorio per quanto riguarda la sicurezza