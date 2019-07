Positano, il successo degli Info-point: giovedì prossimo inaugurazione al molo Massine

Fondamentali anche quest’anno gli Info-point turistici di Positano. L’iniziativa tanto voluta dall’Amministrazione Comunale si è rivelata una delle scelte più felici che le amministrazioni della Divina abbiano intrapreso negli ultimi anni.

In primo luogo si da spazio a giovani, spesso alle prese per la prima volta nella vita con un lavoro, che terminata la scuola possono dedicarsi ad una attività formativa unica, relazionandosi con il pubblico (il più delle volte straniero), con l’appoggio di tutors specializzati. Non solo, quindi, un aiuto verso i turisti, ma anche la possibilità di creare figure capaci di informare e accogliere i visitatori e renderli partecipi delle bellezze del proprio territorio.

Giovedì prossimo, primo agosto, si terrà una speciale inaugurazione dell’Info-point turistico proposto nell’ambito del progetto “Benessere Giovani”. Alle 11,30, presso il molo “Leonide Massine”, interverranno il sindaco Michele De Lucia, il vice sindaco Francesco Fusco, il segretario di Marevivo dott. Pietro Vuolo, Delegato Marevivo Salerno e Costiera Amalfitana e il direttore di Positanonews Michele Cinque . Tutti, ricordiamo, sono impegnati in una importante partnership che ruota attorno al progetto in questione. Presente anche la dottoressa Carmen Pizzoleo, biologa marina.

Gli Info-point sono piazzati nelle zone nevralgiche del Comune di Positano, proprio per essere maggiormente visibili e accessibili ai turisti: si parla delle zone della Spiaggia Grande, della Sponda, Nocelle e Montepertuso. Punti nevralgici della perla della Divina, meta ogni anni di un numero sempre crescente di turisti provenienti da tutto il Mondo. A questi vengono proposti anche vari tipi di materiale informativo (come la cartina turistica di Positano).

Insomma, si tratta di un servizio assolutamente apprezzabile e diventato indispensabile per un posto turistico come Positano; un servizio che dovrebbe essere preso in considerazione anche da altri Comuni della Costiera Amalfitana.