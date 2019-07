Positano , quando Stefano Vitale presidente del Science Program Committee visse lo sbarco sulla luna tra i pescatori

In qualche modo tutto o quasi si lega a Positano, alla sua magia, anche lo sbarco sulla luna di 50 anni fà, vissuto tra i pescatori della Perla della Divina da Stefano Vitale, presidente del Science Program Committee dell’ESA, ecco come racconta l’episodio dalle pagine del quotidiano l’Adige.it :

«Io invece ero a pescare a Positano. È bello andare a pesca, s’impara tanto». Stefano Vitale, presidente del Science Program Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento, ricorda quel fatidico giorno. «Era notte, per la verità». Giusto, professore. «E quella fatidica notte ero appunto in mezzo al mare a pescare». Insieme a pescatori professionisti. «Vero. Avevo quasi 18 anni ed ero in vacanza dopo avere affrontato l’esame di Maturità. Io sono napoletano: ho trascorso a Napoli i primi 19 anni della mia vita e da 42 vivo a Trento».

Mentre Neil Armstrong poggiava il piede sul suolo lunare, Stefano Vitale gettava le reti. «Ai miei amici pescatori non fregava niente della Luna. Non volli deluderli e andai con loro: ero in pratica il loro garzone, li aiutavo e mi piaceva. Ma nei giorni successivi ho visto e rivisto le immagini dell’allunaggio». Non è stato però in quel momento che Vitale ha deciso cosa avrebbe fatto della propria vita: «Quello lo avevo già deciso a otto anni». Complimenti! «Quella dell’uomo sulla Luna fu una grande avventura», prosegue il professore, «una dimostrazione, quasi, di onnipotenza. L’uomo non è onnipotente, ovviamente, ma è comunque capace di imprese straordinarie».

Ancora oggi Vitale si stupisce dei rischi affrontati dall’equipaggio statunitense: «Fecero pochissime prove prima di scendere sul suolo lunare, un atterraggio senza uomo e poco altro». Oggi una missione di questo tipo verrebbe affrontata in un modo completamente diverso.

Come una famosa canzone : non voglio mica la luna…mi basta una notte a Positano.