Positano, sindaco De Lucia al TG2 su ordinanza traffico. Ma la Rai si sbaglia, targhe alterne non per residenti

Positano, Costiera amalfitana . Oggi sul TG2 è andato in onda un servizio con un intervista al sindaco Michele De Lucia per l’ordinanza antitraffico in Costa d’ Amalfi del Prefetto di Salerno e Anas che Positanonews sta seguendo in tutte le sue fasi. Purtroppo chi fa informazione sul territorio si deve confrontare con deficienti che postano cose ad capocchiam. Il giornalista della RAI ha fatto confusione e va bene, sta a Napoli, a Roma, ma chi sta sul territorio sa benissimo che le targhe alterne non riguardano i residenti .. A Positano stavam scars a.. Insomma ci ritroviamo a dover precisare cose che fanno girare, creando allarmismo, soggetti che se arrivano qui non sanno neanche le scale dove portano, ci copiano di tutto, ma cercate di copiare bene e collegate la spina al cervello senza farci perdere tempo, ai positanesi cercate di fare attenzione alle fesserie che scrivono questi decerebrati . Infatti come i decerebrati copiano e incollano senza manco riflettere . Detto questo ribadiamo che le targhe alterne NON riguardano i residenti, che potranno quindi circolare sempre liberamente. Chiaro? LEGGETE LA NOSTRA DIRETTA E IN FONDO L’ORDINANZA INTEGRALE