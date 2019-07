Positano, si è tenuta la prima riunione sulla festa del Pesce: ecco la data!

Già cominciano i preparativi per la Festa del Pesce di Positano, edizione 2019. Ovviamente parliamo solo di ciò che riguarda la parte organizzativa dell’evento. Paola Marrone ha anticipato, a mezzo social, che la Festa si terrà ufficialmente il 28 settembre.

“Confidiamo nella collaborazione di tutti per la buona riuscita di questa manifestazione, che si autosostiene grazie principalmente al lavoro dei volontari e al ricavato della serata. A presto con gli aggiornamenti sulle novità e le conferme di quest’anno”, ha scritto.

Ogni anno la Festa del Pesce attira tantissimi curiosi e visitatori non solo italiani. Un evento caratterizzato non solo da piatti tipici del posto, frittura di paranza, pasta allo scoglio e così via, ma anche da musica popolare e tante attività.