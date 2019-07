Positano run & trail , successo della presentazione. Positanonews con voi alla Pinacoteca Civica di via del saracino, una bellissima iniziativa, organizzata, con il patrocino dei comuni di Positano e Praiano, dall’ASD Positano Run & Trail. L’incontro, volto per presentare alla comunità i nuovi talenti dell’atletica praianese e positanese è stato momento importante per condividere idee e opinioni circa lo sport e poter dare risalto a queste giovani promesse.

All’evento s presenti, oltre ai sindaci di Praiano e Positano, Giovanni De Martino e Michele De Lucia, anche Mimmo Scognamiglio, coordinatore e tecnico Coni, il dottor Giuseppe Miranda, cardiologo dello sport, il dottor Felice Strocchia, il dottor Giuseppe Tomasino e il dottor Giovanni Acampora il moderatore Marco Cascone e tutti i nostri atleti oltre a tanti giovani e Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, da sempre vicina a questo sport dalla sua nascita.