Positano, riprendono per vie del mare per Amalfi e Capri. Navette per Laurito , Arienzo e Fornillo

Positano, riprendono per vie del mare per Amalfi e Capri anche per gli altri approdi della Divina come Minori. Navette per Laurito e Fornillo. Dopo due giorni di mare mosso ritorna la normalità per le vie del mare per la perla della Costiera amalfitana che ha solo un molo che non può gestire il traffico marittimo in condizioni meteo marine col mare mosso. Danni imprevisti agli approdi delle spiagge di Positano, Laurito, Arienzo e Fornillo, raggiungibili in questi giorni solo a piedi, sistemati con sacrificio da parte dei nostri. Ora ricomincia l’estate e la balneazione normalmente, ma comunque i turisti si sono divertiti fra le onde, Positano è sempre bella..