Positano, presto nuovo asilo nido a Montepertuso: ospiterà 6 bambini

L’ambito territoriale S2, insieme al sindaco di Positano Michele De Lucia, hanno reso noto che sarà presto a disposizione della cittadinanza un asilo nido in zona Montepertuso. L’allestimento dell’asilo è già partito: ospiterà sei bambini.

Gli asili nido, ricordiamo, sono fondamentali per i bimbi. In primis, per quanto riguarda l’interazione con gli altri bambini. Il piccolo comincia il riconoscimento con se stesso e imparare a regolare il proprio comportamento con gli altri. Tra i 18 e i 36 mesi il bambino ha maggiore capacità di gestire autonomamente i contrasti con i suoi coetanei. Da questo punto di vista uno dei vantaggi più espliciti è proprio il rafforzamento delle competenze linguistiche, in quanto la necessità di comunicare con i propri coetanei consente ai bambini di uscire da quelle forme di comunicazione adulto-bambino eccessivamente protettive, che gli impediscono di attivare tutto ciò che hanno imparato e che è invece indispensabile utilizzare per comunicare efficacemente e giocare con altri bambini.