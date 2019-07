Positano Premia la Danza, Agerola Festival, Atrani Stelle Divine finanziati dalla Regione Campania . Buone notizie per la Costiera amalfitana e dintorni da Napoli. Sono state pubblicate sul BURC le manifestazioni finanziate dalla Regione Campania. Soddisfazione per Agerola, la Svizzera dei Monti Lattari, e per Positano, la perla della Costa d’ Amalfi, i due paesi che hanno ottenuto il maggior punteggio con il Festival del Sentiero degli Dei e lo storico Premio Danza, ma grande soddisfazione per i giovane “Stelle Divine” di Atrani fra i primi posti. Poi c’è amche Praiano e Cetara e altri. Complimenti Elenco finanziamenti Regione Campania per il turismo