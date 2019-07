Celebrità su celebrità in Costiera Amalfitana. I territori della Divina sono anche quest’anno presi d’assalto da vip internazionali. L’ultimo arrivato è il più famoso giocatore di poker Dan Bilzerian. Più che per le sue doti al tavolo verde, Bilzerian è diventato un vero e proprio fenomeno dei social, con i suoi quasi 40 milioni di seguaci tra Facebook e Instagram e con le sue foto che lo ritraggono in un lusso sfrenato. Ha fondato una piattaforma di gioco d’azzardo che stando ad alcune stime varrebbe oltre 100 milioni di dollari.

Bilzerian ha partecipato al Main Event delle World Series of Poker 2009, terminando al 180 ° posto. Nel 2010, è stato votato come uno dei più divertenti giocatori di poker su Twitter da Bluff Magazine. Nel novembre 2013, ha affermato di aver vinto 10,8 milioni di dollari in una sola notte di gioco a poker, e nel 2014 ha affermato di aver vinto 50 milioni di dollari durante l’anno, aggiungendo che “non gioca contro i professionisti più e il massimo che abbia mai perso in una singola sessione è di $ 3,6 milioni”.