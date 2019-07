Positano, pescato calamaro gigante: che colpo con Positano Fishing Tours!

Super pesca nelle acque di Positano per una turista di Macao, che ha preso un calamaro gigante di ben 9 chili! Un’impresa speciale fatta in un avventuroso pomeriggio in mare, a bordo delle barche di Positano Fishing Tours. Davvero un bel colpo per la turista asiatica, che sicuramente non dimenticherà questa bella esperienza di pesca, che Alberto Russo riesce sempre a garantire dall’alto della sua esperienza trentennale agli amanti della natura e della vita marina. Positano e la Costa d’Amalfi sono anche questo, con la pescaturismo che può offrire grandi emozioni.