Aggiornamenti – Positano. Il Pastore tedesco nei pressi di Via S. Sebastiano ha ritrovato la sua padrona!

Questo pastore tedesco, di 5-6 anni si aggira per Positano in Costiera Amalfitana, nello specifico nei pressi di Via San Sebastiano, scala proprio sopra Ceramica Assunta.

Sembra perso, smarrito, alla ricerca di qualcuno, probabilmente il suo padrone. Sale e scende le scale in continuazione.

Qualcuno lo riconosce? Contattateci alla mail info@positanonews.it o sulla pagina facebook Positanonews.

Aggiornamenti: siamo riusciti a rintracciare la padrona di questo piccolino, di nome Piero. Ora è tornato a casa sua! Grazie a tutti per le condivisioni!