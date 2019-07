Positano, parcheggi selvaggi: ecco cosa succede in via Boscariello

Positano presa d’assalto dai turisti è ormai preda anche del parcheggio selvaggio. Trovare posto nel paese verticale di questi tempi è difficoltoso, con gli automobilisti che sostano ovunque. Come accade spesso in via Boscariello, le auto vengono parcheggiate sulla strada all’ingresso delle scale, impedendo il passaggio ad anziani, disabili e comitive di turisti.