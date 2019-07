Positano oggi la Festa della Madonna di Montepertuso, ricordo Michele O’ Scienziato

Positano, Costiera amalfitana. Tre anni fa è venuta meno una persona con un gran cuore e una grande intelligenza che volgeva al bene della città e della sua Montepertuso . Per me era Michele O’ Scienziato . Michele Mandara “Lo Scienziato”, veniva chiamato, per la sua genialità e creatività. Dipendente comunale, impegnato nel comitato parrocchiale e nel sociale, persona buona e di cuore, per questa festa ha dato l’anima e non solo. Qualche giorno fa ho fatto la bellissima passeggiata per il “Pertuso”, la montagna bucata che sovrasta Monte Pertuso, creata, secondo la leggenda, dalla lotta fra la Madonna e il Diavolo, diciamo che di per se è qualcosa di grande attrazione, una magia, una bellezza unica e straordinaria. Passeggiando mi ha incuriosito e sorpreso un cerbiatto lasciato li chissà da chi. Che bella idea , mi sono detto. Proprio ieri ho parlato con l’amico Paolo Barba del Ritrovo e ha sorriso con nostalgia “Quel cerbiatto lo mise Michele, aveva tante idee, peccato che non ha potuto realizzarle..”. Oggi è la festa di Montepertuso, da dove ho le mie radici, la razza ru “Lione” dicono, a volte mi sento come un “Leone” che combatte contro tutto e tutti e non mi fermo mai, sopratutto da quando Positanonews si trova a fronteggiare tanti diavoli e diavolacci, come direbbe il Vep.

Ma a queste parole di Paolo mi è venuto in mente Michele e mi sono fermato, ho lasciato perdere i messaggi del cellulare e il giornale, mi sono fermato un attimo con me stesso e con i miei ricordi, che sono fatti di umanità. Mi sono commosso, a dire la verità una piccola lacrima è scesa giù, con la consapevolezza che nella nostra gente c’è tanto di buono e bisogna esser orgogliosi e riconoscenti per aver avuto una persona come Michele. In una bellissima mostra che si tiene nelle scuole di fronte alla Chiesa c’è tanto di lui e della gloriosa storia di questa festa.

Stasera è festa grande, un gioco di luci e suoni che diventerà piano piano uno degli spettacoli più belli della Campania, ma per un momento voglio ricordarlo con la foto di Fabio Fusco. Ciao Michele