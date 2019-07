Positano. Oggi grande festa a Nocelle per la Madonna del Carmine e in piazza ci sono i Sonacore

Oggi è la Madonna del Carmelo si festeggia a Positano nel meraviglioso borgo di Nocelle, incastonato sul Sentiero degli Dei, domina il Golfo di Amalfi con una vista spettacolare fino a Punta Campanella e Sorrento. Nocelle è in grande crescita turistica ultimamente. Questa mattina La banda della città di Sorrento , che pure festeggia la Madonna del Carmine, suona per le vie di Positano . Alle ore 11 messa solenne , alle 19:30 messa comunitaria sul sagrato della chiesa e poi processione del paese successivamente alle 21:30 il gruppo musicale Sonacore di Paolo Marrone allieterà la serata con musiche e canti popolari, le tammurriate, le tradizioni antiche nostrane che si perdono nella notte nei tempi e in una cultura contadina che vive ancora nel cuore dei Monti Lattari, scelta quanto mai opportuna e ottima, i Sonacore hanno dimostrato di fare una grande bella musica di qualità coinvolgente che crea una gran bella atmosfera, sarà sicuramente un evento musicale e scenografico da non perdere, poi non mancheranno anche le risate visto che arriva direttamente da Made in Sud anche il comico Alessandro Bolide. Auguri a chinque porta questo nome e Nocelle