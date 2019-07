Positano oggi festeggia la Madonna delle Grazie alla Chiesa Nuova

Positano ritorna a festeggiare la Madonna delle Grazie. Dopo Montepertuso tocca alla Chiesa Nuova, il cuore della città romantica, il quartiere più popolare. Il comitato festa della Chiesa Nuova ha riservato per la sua Patrona una bellissima luminaria, con l’intero quartiere storico di Positano che è in trepidazione per questi festeggiamenti, in cui Santa Maria delle Grazie sarà portata in processione per le strade del paese, accompagnata dalla musica del Premiato Concerto Bandistico “Raffaele Viviani – New Band”. Ecco il programma dei festeggiamenti.