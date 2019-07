Positano, nozze Susanna Petrone e Marco Cipriano: a Le Agavi un servizio “da Vip”

Susanna Petrone e Marco Cipriano nei giorni scorsi hanno coronato il proprio sogno d’amore a Positano, scegliendo come location per il banchetto nunziale l’Hotel Le Agavi. Nell’albergo della città romantica, sono giunti tantissimi vip, per festeggiare l’unione tra il Presidente della Sciuker Frames e la showgirl televisiva di origini partenopee.

L’evento è rimasto impresso anche alle persone che hanno lavorato durante quell’evento, infatti insieme al personale de Le Agavi, c’erano anche sommelier dell’Ais Campania, diretti dal Maître Sommelier e Presidente dell’Associazione Sommelier campana, Nicoletta Gargiulo.

“Un matrimonio emozionante da parte degli sposi Susanna Petrone e Marco Cipriano – ha raccontato a Positanonews il sommelier Mimmo Sabatino – con tanti Vip da Aida Yespica a Carolina Marconi, per noi è stata un’esperienza professionale che ricorderemo a lungo insieme a tutto il personale dell’affascinante Hotel Le Agavi. Noi sommelier ringraziamo l’Ais Campania e tutto il personale della struttura.”