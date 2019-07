Questa mattina pulizia delle strade promossa dal Comune di Positano. Come sempre Multiservice in prima linea. Infatti, nonostante la giornata calda, gli operai stanno provvedendo alla pulizia e alla rimozione di erbacce e delle sterpaglie in via Mons. Saverio Cinque.

Consigliamo tutti coloro che percorreranno il tratto in direzione Montepertuso, Positano, di proseguire con moderazione.