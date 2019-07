Positano, Montepertuso come Camerota: vogliamo i parcheggi d’estate nel campo da calcio

I festeggiamenti della Madonna di Montepertuso hanno portato consigli, infatti Positanonews ascoltando i cittadini della borgata di Positano, riscontrando ieri sera un clima positivo riguardo alla viabilità scorrevole. Il merito di tale situazione è attribuito all’utilizzo del Campo Sportivo “De Sica” come parcheggio, infatti è condivisa la proposta di utilizzare almeno nei mesi di luglio e agosto, il suolo del campo come area di sosta.

Una soluzione simile infatti viene adoperata anche in Cilento, a Camerota. Presso il porto di Marina di Camerota infatti l’area di Piazza Mercato e il Campo sportivo, sono adibite ad aree di sosta già a partire dal 31 maggio: tutti i giorni con tariffe da 1 € per ogni frazione di ora è possibile parcheggiare dalle 3 alle 18 e viceversa, dalle 18 alle 3 è possibile sostare la propria vettura per 1,50 € per ogni frazione di ora, mentre i residenti beneficiano di un pass.