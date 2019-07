Positano. Martin Palermo in vacanza a Villa TreVille

Martin Palermo, uno dei più grandi campioni del calcio sudamericano, il più grande goleador della storia del Boca Junior, è ritornato a Positano in Costiera Amalfitana.

Già nel 2011 abbiamo conosciuto il caro Martin in vacanza nella Perla della Costa D’Amalfi e a distanza di 8 anni ha deciso di tornare, come ci aveva promesso allora.

Martin Palermo si è guadagnato sempre la pagnotta, mettendo a segno caterve di gol con le varie casacche che ha indossato. Molti però al di fuori della Bombonera lo ricorderanno per i tre rigori sbagliati in una sola gara, quando la Colombia si impose sulla sua Argentina e lui finì come unico responsabile della debacle. Ma nella sua carriera Martin Palermo ha regalato anche delle vere e proprie perle, come quando siglò una rete di testa da centrocampo o come quando regalò ai suoi la qualificazione ai Mondiali del 2010, andando a segno contro il Perù nei minuti finali.

L’ormai ex calciatore, in compagnia della sua bella Jessica Geneux, innamorati dal 2008, ha deciso di trascorrere qualche momento di relax nella bellissima Villa TreVille.

Di origini siciliane, classe 1973, Martin ha avuto quattro figli con diverse donne: c’è Aline , di 23 anni, Ryuan di 19, Stefano, che purtroppo morì a 72 ore dal parto (infatti Palermo porta il suo nome tatuato sulla pelle) e Gianluca di 3 anni, figlio suo e della Geneux.

Oggi Martin è un allenatore molto richiesto nelle squadre sudamericane.