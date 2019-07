Un salto indietro nel tempo, per rivivere la Positano di un tempo attraverso il racconto della sua gente. Positanonews insieme alla nostra stagista statunitense Lauren Peters, ha infatti sentito Mario Guido l’ex direttore della Buca di Bacco, ritornando nella città romantica degli anni ’60 che ospitava Jackie Kennedy e John Steinbeck, con quest’ultimo che alloggiava alle Sirenuse. “Jacqueline amava stare barca, ed al tempo la Buca era il ritrovo di tutti coloro che stavano nelle ville” – ci racconta Mario, che ha iniziato all’età di 16 anni a lavorare. “Quando ho iniziato a lavorare alla Buca, aveva solo 17 camere, poi arrivammo a 60 camere.”

Il by night a Positano era differente, la gente si riversava sulle spiagge e stavano all’aperto, con la Buca di Bacco a fare da luogo di intrattenimento, erano altri tempi e ancora dovevano comparire le prime discoteche. Mario Rispoli poi ha raccontato delle spiagge di Positano alla nostra Lauren, “da questo punto si può raggiungere una spiaggia piccola, con una torre adagiata in mare, puoi proseguire verso la spiaggia grande, dove troverai negozi, ristoranti e la Chiesa Madre”. Alla domanda su quale fosse la sua spiaggia preferita, Mario ha detto di preferire quella di Fornillo, perché è più tranquilla, caratteristica per la presenza di vecchie barche.