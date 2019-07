Un grande successo a Positano, in Costiera Amalfitana, per il quarto incontro del Positano Mare Sole e Cultura dello scorso sabato 6 luglio. L’incontro su “Orizzonti e confini”, si è tenuto sulla bellissima Terrazza affacciata sul mare del Hotel Le Agavi ed i protagonisti della serata sono stati Gennaro Sangiuliano e Giulio Giorello.

Il premio Internazionale di Giornalismo Civile è stato conferito a Gennaro Sangiuliano direttore Tg2.

Questa sera non perderti l’incontro “Orizzonti dell’Amore” a La Scogliera dell’Incanto sulla Spiaggia Grande di Positano. Ospiti della serata Alfonso Signorini, direttore della rivista Chi, e Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici.

Grazie al Comune di Positano amministrazione De Lucia gli eventi sono delocalizzati per il paese in modo da coinvolgere più zone della città e far conoscere più attività ricettive d’eccellenza.